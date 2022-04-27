Сергей Собянин назначил замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Павла Смелова заместителем руководителя департамента экономической политики и развития столицы. Распоряжение об этом размещено во вторник, 26 апреля, на официальном сайте мэра Москвы.

— Принять Смелова Павла Александровича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы, — сказано в документе.

Служебный контракт с ним заключили сроком на три года, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы.

В марте мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о мерах поддержки застройщиков и арендаторов городской недвижимости. Так, арендаторы объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Москвы, получат отсрочку до 31 декабря по уплате арендных платежей за второй квартал.