На станции Кабаново Горьковского направления завершили реконструкцию платформы

Фото: пресс-служба ЦППК

В среду, 27 апреля, обновленная после реконструкции платформа № 2 Кабаново Горьковского направления начнет принимать пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Конструктив платформы полностью обновили. Для удобства пассажиров установлены навесы от осадков, заменено освещение, установлена система оповещения, табло и стойки экстренной связи. Также оборудован пандус для маломобильных групп населения и благоустроена прилегающая территория.

Так как на данном направлении ходят скоростные поезда, платформу снабдили спецограждениями с сигнальными маркерами, которые призваны повысить безопасность пассажиров. Они погасят воздушные волны от составов, которые проезжают остановочный пункт на высокой скорости.

Дополнительные поезда будут назначены в майские праздники. Центральная пригородная пассажирская компания совместно с Московскими железными дорогами собираются внести изменения в расписание пригородных поездов на майских праздниках.