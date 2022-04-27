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Платежная система Visa посчитала ущерб после приостановки деятельности в России

Юлия Курганова

Экономика
Платежная система Visa посчитала ущерб после приостановки деятельности в России
Фото: Pixabay

После приостановки деятельности в РФ компания Visa понесла убытки в размере 60 миллионов долларов. Об этом сообщается в квартальном отчете организации.

— Мы также потратили 25 миллионов долларов на оказание поддержки нашему персоналу в России и на Украине, — отмечается в документе.

Еще в компании сообщили, что за последние 3–6 месяцев они понесли административные убытки в результате деконсолидациции дочернего предприятия в России. Ущерб оценивается в 35 миллионов долларов.

Кроме того, уточняется, что выручка компании за трехмесячный период, который закончился 31 марта, составила 7,2 миллиарда долларов и выросла на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Банк России внес в реестр новую платежную систему под названием Hello. «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Дмитрия Логинова, как ее появление повлияет на клиентов российских банков.

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