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В одном из микрорайонов Воронежа произошли два взрыва

Юлия Курганова

Происшествия
В одном из микрорайонов Воронежа произошли два взрыва
Фото: youtube.com

Около микрорайона Шилово в Воронеже произошли два взрыва. Об этом сообщил в среду, 27 апреля, помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району областного центра.

— Было два хлопка в районе микрорайона Шилово. Опергруппа ГО и ЧС, а также опергруппа от МЧС находятся на месте происшествия. Сейчас подъедет сотрудник и от Следственного комитета, — рассказал собеседник ТАСС.

В соцсетях жители микрорайона Шилово пишут, что в 04:40 по московскому времени в небе два раза, предположительно, сработала ПВО и, вероятно, в воздух дважды поднимались самолеты. Микрорайон расположен около военного аэродрома Балтимор, рядом с Воронежем. До границы с Украиной оттуда почти 300 километров.

27 апреля склад боеприпасов загорелся в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что разрушений жилых построек и домов нет. Никто из мирного населения не пострадал.

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