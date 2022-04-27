В столичных центрах для детей-сирот пройдут дни открытых дверей

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

В столичных центрах для детей-сирот проведут дни открытых дверей в новом формате, в ходе которых пройдут серии встреч «Движение вперед» и «Встречай май». Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Мы стараемся создавать как можно больше возможностей для того, чтобы наши ребята и их будущие папы и мамы познакомились. Для этого мы организовали совместные мероприятия, где взрослые и дети смогли бы активно провести время и получше узнать друг друга, — начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Елена Зайцева.

Уточняется, что в восьми центрах содействия семейному воспитанию организуют цикл встреч «Движение вперед». Встречи под общим названием «Встречай май» анонсировали еще шесть столичных центров содействия семейному воспитанию. Данные программы позволят познакомиться с воспитанниками центров в непринужденной обстановке спортивного праздника или пикника.

Более подробную информацию о мероприятих можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо этого, в столице с 8 по 23 апреля прошли эко-встречи «Чисто по-нашему». Первая эковстреча прошла в центре содействия семейному воспитанию «Сколковский». Уточняется, что в ходе события желающие смогли принять участие в конкурсах и играх, получить яркие эмоции и найти новых друзей.