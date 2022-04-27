Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«То, что выжгло во мне все»: Анна Седокова рассказала о тревожных моментах своей жизни

Араз Салехов

Общество
«То, что выжгло во мне все»: Анна Седокова рассказала о тревожных моментах своей жизни
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская певица Анна Седокова заинтриговала поклонников, выложив в Сеть серию печальных публикаций. В них она решила поделиться мыслями и своим тяжелым психологическим состоянием. Однако раскрывать причины депрессивного настроя она не решилась.

— Произошедшие события выжгли во мне все. Но сегодня Янис поставил мою музыку в машине и заставил меня слушать. А я дышу, когда пишу свои песни. И признаться в этом тебе и себе мне стоило много сил, — написала она в своем Telegram-канале.

При этом артистка поблагодарила своего мужа за то, что он всегда рядом с ней и готов поддержать ее в любой момент.

— Возможно, сейчас я делаю маленький шаг к возвращению к себе. Спасибо за то, что держишь меня за руку, — добавила она.

При этом какой-либо конкретики Седокова не дает. Возможно, ее депрессивное состояние связано с хроническим заболеванием, которое недавно обострилось. На ее теле вновь выступили темные пятна. Из-за этого певице снова пришлось пить таблетки, чтобы хоть как-то подавить болезнь, сообщает сайт Пятого канала.

До этого народный артист России Александр Розенбаум показал, как выглядит спустя три года после перенесенной операции по удалению раковой опухоли. Певец заметно постарел.

Здоровье Анна Седокова Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Все мнения
О проекте