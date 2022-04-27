«То, что выжгло во мне все»: Анна Седокова рассказала о тревожных моментах своей жизни

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская певица Анна Седокова заинтриговала поклонников, выложив в Сеть серию печальных публикаций. В них она решила поделиться мыслями и своим тяжелым психологическим состоянием. Однако раскрывать причины депрессивного настроя она не решилась.

— Произошедшие события выжгли во мне все. Но сегодня Янис поставил мою музыку в машине и заставил меня слушать. А я дышу, когда пишу свои песни. И признаться в этом тебе и себе мне стоило много сил, — написала она в своем Telegram-канале.

При этом артистка поблагодарила своего мужа за то, что он всегда рядом с ней и готов поддержать ее в любой момент.

— Возможно, сейчас я делаю маленький шаг к возвращению к себе. Спасибо за то, что держишь меня за руку, — добавила она.

При этом какой-либо конкретики Седокова не дает. Возможно, ее депрессивное состояние связано с хроническим заболеванием, которое недавно обострилось. На ее теле вновь выступили темные пятна. Из-за этого певице снова пришлось пить таблетки, чтобы хоть как-то подавить болезнь, сообщает сайт Пятого канала.

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