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Две женщины в Подмосковье украли у пенсионерки 700 тысяч рублей

Георгий Соланович

Происшествия
Две женщины в Подмосковье украли у пенсионерки 700 тысяч рублей
Фото: moscow-live
Россия, Московская область, Дубна Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали двух женщин, подозреваемых в краже 700 тысяч рублей у пенсионерки. Об этом в среду, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— Установлено, что одна из злоумышленниц позвонила на стационарный телефон 83-летней местной жительнице и представилась сотрудником социальной службы. Собеседница сообщила пенсионерке, что сейчас идет обмен старых денежных купюр на новые, с этой целью сейчас к ней придет ее коллега, — рассказала она.

По словам Петровой, через некоторое время к пострадавшей пришла соучастница и отправила ее писать заявление на замену денежных средств. В это время преступница зашла в другую комнату и украла 700 тысяч рублей.

Позже правоохранители задержали автомобиль, на котором передвигались подозреваемые. В ходе обыска у женщин нашли два мобильных телефона, 14 сим-карт, ювелирные украшения и другие предметы.

— Кроме того, установлена причастность фигуранток к аналогичному эпизоду противоправного деяния на территории городского округа Дубна. Сумма ущерба составила 345 тысяч рублей, — добавила Петрова.

На данный момент подозреваемые заключены под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

25 апреля в Сергиевом Посаде задержали мужчину, совершившего серию краж из автосервиса на сумму более 800 тысяч рублей.

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