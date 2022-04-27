СМИ: Спецслужбы Польши задержали россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже

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Сотрудники польских спецслужб задержали в Белостоке россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили на телевидении республики.

По данным СМИ, мужчины давно проживают на территории Польши. По данным ТВ, они якобы собирали данные о военных частях республики и их оснащении.

Уточняется, что обвиняемые якобы действовали в интересах российской разведки. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы, передает ТАСС.

12 апреля прокуратура Польши арестовала россиянина по обвинению в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что расследование проводилось отделом по военным делам окружной прокуратуры города Гданьска. Задержанным оказался россиянин, который постоянно проживает в Польше. По данным польского ведомства, россиянин якобы осуществлял шпионскую деятельность в интересах российской разведки.

До этого российские спецслужбы задержали жителя Хабаровска, который пытался продать украинским спецслужбам секретную информацию. Речь идет о данных, которые мужчина получил по роду деятельности.