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Сергунина: В Москве начала действовать программа льготного факторинга

Лейла Алиева

Город
Сергунина: В Москве начала действовать программа льготного факторинга
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице стартовала программа субсидирования ставки по договорам факторинга для малого и среднего бизнеса. Об этом в среду, 27 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Теперь компании, которые работают на условиях отсрочки платежа, могут воспользоваться факторинговым финансированием. Этот инструмент входит в программу льготного кредитования в рамках городских мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Воспользоваться субсидированием ставки предприниматели могут до 31 декабря 2022 года, — сказала представитель мэрии.

Сергунина добавила, что максимальный размер ставки составит 14,5 процента. Программа предусматривает льготное финансирование клиента в течение одного года при портфеле до 100 миллионов рублей.

Главными условиями участия являются наличие статуса малого или среднего предприятия, а также регистрация в качестве налогоплательщика на территории Москвы. Отмечается, что в программе уже участвуют три организации: «СберФакторинг», «ПСБ Факторинг» и «Открытие Факторинг».

Возможность привлекать «короткие» деньги на более выгодных условиях появилась у поставщиков при поддержке правительства Москвы, подчеркнул генеральный директор «СберФакторинга» Игорь Лысенко. Программа, считает он, будет востребована среди предпринимателей и позволит им сохранить бизнес-процессы и стабилизировать систему поставок.

До этого стало известно, что сервисом автоматического подбора мер поддержки за первую неделю его работы воспользовались почти 20 тысяч предпринимателей. Пользоваться сервисом просто: предприниматель должен выбрать сферу своей деятельности, организационную форму, размер бизнеса и направления поддержки. После этого система покажет все доступные меры поддержки, их описание, сроки реализации и ссылку на утверждающий их документ.

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