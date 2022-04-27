Москва выставила на продажу 80 машино-мест на западе города

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Западный административный округ Карта всех событий

Столица выставила на торги 80 парковочных мест в Западном административном округе. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Город реализует на торгах различное имущество для предпринимателей и жителей столицы, в том числе машино-места на охраняемых наземных и подземных паркингах. В настоящее время ведется прием заявок по 80 лотам в районах Кунцево и Можайский. Личное парковочное место гарантирует автовладельцу сохранность его машины, экономит время и силы на поиск стоянки во дворах, может стать источником пассивного дохода при его сдаче в аренду, — рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Заявочная кампания по объектам уже идет, аукционы пройдут в мае. На многоуровневых наземных стоянках на улицах Витебской и Екатерины Будановой представлено 39 лотов. Их площадь варьируется от 13,6 до 17,8 квадратного метра.

Еще 41 объект продемонстрированы в подземных отапливаемых паркингах на Рублевском и Можайском шоссе. Площадь предлагаемых мест составляет от 13,3 до 50,2 квадратного метра, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в столице выставили на продажу 77 машино-мест в паркинге на Нижегородской улице. На данном этапе Центр управления городским имуществом реализует 77 машино-мест в паркинге по адресу Нижегородская улица, дом 11. Их площадь варьируется от 9,4 до 20,4 квадратного метра.

Помимо этого, в городе выставили на продажу шесть участков под строительство индивидуальных жилых домов в Северно-Западном административном округе столицы и в Троицке.