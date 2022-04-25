Москва выставила на продажу 77 машино-мест на Нижегородской улице

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Нижегородская улица, 11 Карта всех событий

В столице выставили на продажу 77 машино-мест в паркинге на Нижегородской улице. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Предлагаемые городом машино-места пользуются высоким спросом. Реализуются объекты как из имущественной казны, так и находящиеся в управлении подведомственных структур. К примеру, за первый квартал этого года ГУП «Центр управления городским имуществом» реализовал 83 машино-места на 64,5 миллиона рублей. Из них по преимущественному праву со скидкой 40 процентов москвичи выкупили 36 машино-мест на сумму 31,6 миллиона рублей. Еще 47 машино-мест на 33 миллиона рублей приобрели участники городских торгов, — рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

На данном этапе Центр управления городским имуществом реализует 77 машино-мест в паркинге по адресу Нижегородская улица, дом 11. Их площадь варьируется от 9,4 до 20,4 квадратного метра, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в различных округах столицы выставили на продажу 32 нежилых помещения свободного назначения. На востоке и юго-востоке представлено по пять лотов. По четыре — в центре и на юго-западе. На юге, северо-востоке и западе предлагается по два объекта, еще один — на северо-западе.