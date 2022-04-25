Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москва выставила на продажу 77 машино-мест на Нижегородской улице

Араз Салехов

Город
Москва выставила на продажу 77 машино-мест на Нижегородской улице
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Нижегородская улица, 11 Карта всех событий

В столице выставили на продажу 77 машино-мест в паркинге на Нижегородской улице. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Предлагаемые городом машино-места пользуются высоким спросом. Реализуются объекты как из имущественной казны, так и находящиеся в управлении подведомственных структур. К примеру, за первый квартал этого года ГУП «Центр управления городским имуществом» реализовал 83 машино-места на 64,5 миллиона рублей. Из них по преимущественному праву со скидкой 40 процентов москвичи выкупили 36 машино-мест на сумму 31,6 миллиона рублей. Еще 47 машино-мест на 33 миллиона рублей приобрели участники городских торгов, — рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

На данном этапе Центр управления городским имуществом реализует 77 машино-мест в паркинге по адресу Нижегородская улица, дом 11. Их площадь варьируется от 9,4 до 20,4 квадратного метра, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в различных округах столицы выставили на продажу 32 нежилых помещения свободного назначения. На востоке и юго-востоке представлено по пять лотов. По четыре — в центре и на юго-западе. На юге, северо-востоке и западе предлагается по два объекта, еще один — на северо-западе.

Читайте также:
торг Москва Парковки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте