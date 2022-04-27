В Белгороде при подготовке диверсии на объекте транспорта задержали двоих россиян

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Двоих россиян задержали при подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры под Белгородом. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что задержанные были сторонниками украинского нацизма. Они планировали повредить ж/д пути, по которым передвигаются военные эшелоны.

В отношении россиян возбуждено уголовное дело. В настоящее время диверсанты дают признательные показания.

По данным ФСБ, злоумышленники также направляли на украинский сайт «Миротворец» данные о Вооруженных силах РФ, сообщили в ЦОС ФСБ.

22 апреля сотрудники ФСБ задержали украинских диверсантов на территории, подконтрольной Вооруженным силам РФ. Уточняется, что члены диверсионной группы готовили теракт в отношении гуманитарного конвоя по заданию СБУ. Для совершения преступления диверсанты планировали использовать заминированный автомобиль. Из тайников диверсантов силовики изъяли два ПЗРК «Игла», пулемет ПКМ, автомат АКМ и 127 ручных гранат. В отношении участников группы возбуждено уголовное дело о приготовлении к акту международного терроризма.