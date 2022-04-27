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Москвичам рассказали об НКО, которые обучают собак-помощников

Араз Салехов

Город
Москвичам рассказали об НКО, которые обучают собак-помощников
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Жителям города рассказали о работе московских некоммерческих организаций (НКО), которые помогают найти и подготовить собак-поводырей. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Ежегодно в последнюю среду апреля отмечается Международный день собак-поводырей. Найти и подготовить таких собак, а также позаботиться о них помогают московские некоммерческие организации (НКО). Благодаря их проектам животных обучают сопровождать слабовидящих людей, а также помогать реабилитации и социализации людей с особенностями развития, — говорится в сообщении.

Более подробную информацию о подобных центрах можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увеличении ежегодного объема грантов мэра для НКО с 400 до 600 миллионов рублей. По его словам, в столице есть социально значимые НКО, находящиеся в городском реестре, которые оказывают социальную помощь гражданам. Глава города предложил оказать грантовую поддержку химчисткам, которые принимают участие в обработке одежды, передаваемой для беженцев.

Также представитель Московской городской думы в верхней палате парламента Инна Святенко заявила, что реализация проектов высокой социальной значимости в столице поможет расширить грантовую поддержку НКО.

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