Инна Святенко: Расширение грантовой поддержки НКО поможет реализовать социально значимые проекты

Фото: Пресс-служба Совфеда

Реализовать проекты высокой социальной значимости в столице поможет расширение грантовой поддержки некоммерческих организаций (НКО). Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила сенатор РФ, представитель Московской городской думы в верхней палате парламента Инна Святенко.

— В Москве запущено множество проектов, которые делают наш город особым городом, где есть место для реализации идей, где есть активные, инициативные, увлеченные люди, которые видят целью своей жизни общественную работу. Дать им возможность реализации интересных нетиповых проектов крайне важно. Размер грантового фонда решением мэра Москвы Сергея Собянина в этом году будет увеличен с 400 до 600 миллионов рублей, — рассказала сенатор.

По ее словам, городские некоммерческие организации решают важные социальные задачи. Среди них — воспитание молодого поколения, помощь старшим, поддержка семей с усыновленными детьми, развитие спорта и физической культуры, а также экологии и безопасности.

Грантовый фонд конкурса «Душевная Москва» включает в себя 12 номинаций. На реализацию своих проектов НКО может получить до пяти миллионов рублей.

Так, гранты размером до 500 тысяч рублей могут получить организации, которым больше шести месяцев. Суммы до пяти миллионов рублей предусмотрены для уже действующих проектов.

Такая мера поможет увеличить число социально важных проектов во всех 12 номинациях, для которых выделяются средства, передает агентство городских новостей «Москва».

20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице есть социально значимые НКО, находящиеся в городском реестре, которые оказывают социальную помощь гражданам. Он также предложил оказать грантовую поддержку химчисткам, которые принимают участие в обработке одежды, передаваемой для беженцев.

До этого москвичам рассказали о творческих проектах НКО, получивших грантовую поддержку. В число победителей вошел проект«Рэп-театр» научно-практического просветительского центра общественного здоровья