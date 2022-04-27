Стало известно, в каких округах Подмосковья отремонтируют больше всего домов в 2022 году

Ремонт дома / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Больше всего многоквартирных домов в Московской области в 2022 году отремонтируют в Балашихе, Подольске и Серпухове, сообщил РИАМО министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В Балашихе ремонтные работы пройдут в 184 домах, в Подольске в 173 домах, в Серпухове в 169 домах. В округе Пушкинский капремонт сделают в 163 домах, в Богородском округе – в 159.

Всего в Московской области на текущий год запланирован ремонт 3744 домов. С начала года в регионе отремонтировали около 850 многоквартирных домов.

В прошлом году капитальный ремонт провели в 2,5 тысячи многоквартирных домов. Были проведены работы на кровлях, приведены в порядок фасады, заменены инженерные коммуникации, системы газового оборудования.

Самым высоким отремонтированным жилым домом в прошлом году стало 25-этажное здание в Красногорске. Здесь были проведены работы по укреплению аварийного фасада.

До конца 2022 года специалисты столичного комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов.