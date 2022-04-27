Депутат МГД: Гранты на профобучение привлекут новые кадры в наиболее востребованные отрасли экономики

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Гранты на дополнительное профобучение граждан для их дальнейшего трудоустройства позволят привлечь новых специалистов в ряд востребованных отраслей экономики Москвы. Об этом в среду, 27 апреля, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Изменения в целом ряде отраслей потребуют привлечения новых специалистов. Это ИТ, маркетинг, транспортная и складская логистика и многие другие направления, которые будут меняться вслед за изменениями на глобальных рынках. Оперативно запустить программы переобучения, профессиональной переподготовки, повышения квалификации по специальностям, которые нужны сегодня, — это работа, требующая точной настройки. И грантовый принцип позволит направить средства именно в те секторы, где спрос на персонал наиболее высок, — заявила депутат.

Гусева подчеркнула, что многие жители столицы не решаются на переобучение из-за того, что не могут выделить достаточно финансов из своего бюджета. Гранты решают эту проблему — они могут закрыть до 95 процентов затрат на обучение, однако не больше 60 тысяч рублей. Финансовая поддержка доступна только для совершеннолетних горожан, которые до этого не состояли в трудовых отношениях.

По словам депутата, гранты позволят трудоустроить шесть тысяч москвичей. Воспользоваться грантом можно будет один раз, передает агентство городских новостей «Москва».

Также 26 апреля в столице объявили об упрощении порядка назначения социальных пособий и оказания адресной помощи нуждающимся семьям с детьми.