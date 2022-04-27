Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кардиологи рассказали, как снизить уровень холестерина в организме

Ирина Игнатенко

Общество
Кардиологи рассказали, как снизить уровень холестерина в организме
Фото: shutterstock

Кардиологи назвали способы быстро снизить уровень холестерина. По словам специалистов, проблем с сердцем помогут избежать две простые вещи: здоровое питание и спортивные нагрузки, передает МИР 24.

Первым делом стоит пересмотреть свое питание и сформировать полезные пищевые привычки. Например, включить в рацион оливковое масло, рыбу, овощи, бобовые и цельные злаки, отказаться от переработанных продуктов. Уровень сахара в крови повышают продукты с большим числом рафинированных углеводов.

— Из-за этого возрастает риск развития ожирения и диабета. Насыщенные жиры, которые содержатся в молоке, сыре или сливочном масле, могут негативно влиять на уровень холестерина, — отметил доктор медицинских наук Хайтам Ахмед.

Регулярные занятия физкультурой также являются отличным способом быстро снизить уровень холестерина. Специалисты советуют чередовать быструю ходьбу, катание на велосипеде, йогу, кардиотренировки и силовые нагрузки.

Ранее ученые раскрыли напиток, снижающий уровень холестерина почти на 20 процентов.

Источник: mir24.tv

Холестерин уровень холестерина Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Все мнения
О проекте