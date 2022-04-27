Эксперт дал советы, как защититься от укусов клещей и змей

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Завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов рассказал, как защитить себя от укусов клещей и змей при прогулках в парках и лесах столичного региона.

Он отметил, что численность клещей в столичном регионе растет с каждым годом.

— Клещи сидят на кончиках высоких травинок и на низких кустах. На деревьях ему делать нечего, так что на голову вам клещ не упадет. Единственная возможность их подцепить, когда человек идет не по дороге или тропе, а шагает по высокой траве или ломится сквозь кусты, — отметил Самойлов в комментарии НСН.

По словам Самойлова, в подмосковных лесах всего два вида змей: ужи и гадюки. Если гадюка заползла на участок, нужно аккуратно вынести ее за пределы участка при помощи длинной палки. Не стоит провоцировать змею, она никогда не нападает первой без причины.

При этом человек, скорее всего, не умрет от укуса гадюки, но необходимо будет срочно обратиться в медпункт, чтобы ввели противоядие.

Наибольшую активность клещи проявляют в мае и в начале лета, но даже в середине летнего сезона можно столкнуться с ними. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.