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СМИ: Индийская госкомпания ищет судно для перевозки российской нефти

Полина Долганова

В мире
СМИ: Индийская госкомпания ищет судно для перевозки российской нефти
Фото: depositphotos

Индийская государственная энергетическая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) предпринимает попытки найти судно для перевозки 700 тысяч баррелей российской сырой нефти на фоне антироссийских санкций. Об этом в среду, 27 апреля, пишет агентство Reuters.

Уточняется, что из-за санкций российским кораблям стало сложнее обеспечивать страховое покрытие рейсов. Кроме того, судоходные компании не хотят перевозить российскую нефть в Азию, так как боятся новых рисков для своей репутации.

По данным СМИ, у ONGC не получилось найти покупателей, поэтому компания продала груз индийским корпорациям Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp (BPCL). Предполагалось, что нефть BPCL будет доставлена в начале мая, однако у ONGC не нашлось соответствующего судна для отправки груза в порт Йосу в Южной Корее, передает РИА Новости.

Со временем страны Европы смогут отказаться от российской нефти, однако прекратить импорт газа в ближайшей перспективе европейские государства не смогут. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет. Кроме того, специалист отметил, что отказ Европы от российских энергоресурсов невыгоден для обеих сторон. Однако этот вопрос, как уточнил он, скорее, определяется политическими факторами.

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