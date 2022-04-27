СМИ: Индийская госкомпания ищет судно для перевозки российской нефти
Индийская государственная энергетическая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) предпринимает попытки найти судно для перевозки 700 тысяч баррелей российской сырой нефти на фоне антироссийских санкций. Об этом в среду, 27 апреля, пишет агентство Reuters.
Уточняется, что из-за санкций российским кораблям стало сложнее обеспечивать страховое покрытие рейсов. Кроме того, судоходные компании не хотят перевозить российскую нефть в Азию, так как боятся новых рисков для своей репутации.
По данным СМИ, у ONGC не получилось найти покупателей, поэтому компания продала груз индийским корпорациям Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp (BPCL). Предполагалось, что нефть BPCL будет доставлена в начале мая, однако у ONGC не нашлось соответствующего судна для отправки груза в порт Йосу в Южной Корее, передает РИА Новости.
Со временем страны Европы смогут отказаться от российской нефти, однако прекратить импорт газа в ближайшей перспективе европейские государства не смогут. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет. Кроме того, специалист отметил, что отказ Европы от российских энергоресурсов невыгоден для обеих сторон. Однако этот вопрос, как уточнил он, скорее, определяется политическими факторами.