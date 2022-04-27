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Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства Академии спорта «Динамо»

Георгий Соланович

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Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства Академии спорта «Динамо»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Северный административный округ, район Аэропорт Карта всех событий

Специалисты начали монтаж навесной системы Академии спорта «Динамо». Об этом в среду, 27 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На севере столицы в рамках комплексной реконструкции территории Центрального стадиона «Динамо» ведется строительство многофункционального спортивно-тренировочного комплекса – Академии спорта «Динамо». В настоящий момент строители приступили к устройству навесной фасадной системы, — заявил заммэра.

По его словам, строительные работы ведутся за счет инвестора. Рабочие завершают прокладку инженерных коммуникаций и ведут монтаж металлоконструкций. Примечательно, что для оформления внешнего контура здания будут использовать отечественные материалы, которые в качестве не уступают зарубежным аналогам.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова подчеркнула, что строительство Академии планируется завершить до конца 2022 года. Спорткомплекс станет знаковым для Москвы объектом с уникальной архитектурой.

До этого Андрей Бочкарев сообщал, что в залах центров самбо и бокса в «Лужниках» завершен монтаж освещения.

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