Песков: Выход РФ из туристской организации ООН не скажется на развитии туризма

Фото: Администрация президента РФ

Выход России из Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) не скажется на развитии российского туризма. Об этом в среду, 27 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Внешние направления для туризма так же открыты, дальше будет вопрос уже конкуренции между этими направлениями в плане качества, в плане цены, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Недавно сервис «Туту.ру» определил самые бюджетные направления для путешествий на поезде в майские праздники. Специалисты компании проанализировали данные бронирований, совершенных пользователями, с датами поездки с 30 апреля по 10 мая. Путешественникам из Москвы доступны 24 направления, которые укладываются в заданный лимит, в 12 регионах. Они могут отправиться в Ивановскую, Калужскую, Липецкую и другие области.

Кроме того, 27 апреля российский сенатор, представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко предложила ускорить работу по созданию платформ для летнего отдыха детей.

До этого представитель Мосгордумы заявила, что принятые в Москве меры поддержки внутреннего туризма предоставят возможность большему числу путешественников посетить столицу.