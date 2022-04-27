Две женщины выманили у пенсионеров более миллиона рублей с помощью телефонных афер

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Две женщины обокрали нескольких пенсионеров из Подмосковья более чем на миллион рублей. Об этом в среду, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, одна из злоумышленниц позвонила 83-летней жительнице Ленинского городского округа. Представившись сотрудником социальной службы, та заявила, что в связи с новой денежной реформой необходимо обменять старые купюры на новые. Телефонная мошенница также уведомила, что с этой целью в квартиру пенсионерки скоро зайдет ее коллега.

Вторая женщина действительно пришла и в то время, пока хозяйка писала заявление на замену купюр, аферистка похитила 700 тысяч рублей. После она покинула жилплощадь и скрылась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейским удалось установить личности подозреваемых и задержать машину, на которой они передвигались. В ходе досмотра оперативники обнаружили и изъяли мобильные телефоны, сим-карты, украшения и трудовую книжку на чужое имя, отметила Петрова.

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Кроме того, выяснилось, что это не первое преступление женщин. Аналогичную аферу они провели в городском округе Дубна. В тот раз сумма ущерба составила 345 тысяч рублей.

Видновский городской суд избрал женщинам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 27 апреля сообщалось, что девушка оставила на прилавке в торговом центре кольцо стоимостью почти два миллиона рублей. Одна из покупательниц магазина обратила на это внимание и забрала ювелирное украшение. Однако скрыться 31-летней жительнице столицы не удалось: момент кражи попал на видео.