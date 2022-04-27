Кудрин назвал сложной ситуацию в России в ближайшие два года

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Существующие сейчас кризисные явления в российской экономике могут продлиться еще полтора–два года. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в среду, 27 апреля.

— Мы все должны сегодня почувствовать, что мы вышли на новую черту. Сейчас — конец года и следующий год, то есть почти полтора–два года — мы будем жить в очень сложной ситуации, — сказал чиновник на заседании Совета законодателей РФ.

По его мнению, неопределенности нынешней ситуации очень большие, а текущий кризис — крупнее кризиса 2009 года. Поэтому самое важное для государства сейчас — оценить свои силы и ресурсы, передает слова Кудрина ТАСС.

До этого Кудрин заявил, что в России уровень инфляции по итогам года может составить от 17 до 20 процентов. При этом новые прогнозы по инфляции от Центрального Банка РФ и Министерства экономического развития России, согласно ожиданиям, представят в апреле текущего года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия обладает необходимыми ресурсами, поэтому дефолта в стране не предвидится. Тем не менее аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен. Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал «ВМ», что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России.