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Почти половина ДДУ в Москве оформлялись в 2022 году с применением кредитов

Лейла Алиева

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Почти половина ДДУ в Москве оформлялись в 2022 году с применением кредитов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Управление Росреестра по Москве подвело итоги первого квартала 2022 года по количеству зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве на рынках жилой и нежилой недвижимости среди административных округов города. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В марте в Москве оформлено 6,2 тысячи первичных договоров с использованием кредитов. Это на 803 договора меньше февральского показателя. При этом результат за первый квартал увеличился на 11,3 процента по отношению к первым трем месяцам прошлого года. Доля таких ДДУ в январе–марте достигла 47,1 процента, — отметил руководитель ведомства Игорь Майданов.

Всего в первом квартале 2022 года Росреестром зарегистрировано 18 160 ДДУ с привлечением кредитных средств. По отношению к прошлому году за аналогичный период этот показатель увеличился на 11,3 процента.

26 апреля Росреестр подвел итоги марта по количеству зарегистрированных ДДУ. Так, набольшее число оформленных первичных договоров находится в Новой Москве.

На нее приходится четверть всех зарегистрированных сделок — 3671 договор. Вторую и третью строчки рейтинга заняли Западный и Северо-Западный округа соответственно — 1980 и 1911 ДДУ.

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