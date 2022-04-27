Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин и патриарх Кирилл посетили площадку «Пасхального дара»

Лейла Алиева

Город
Сергей Собянин и патриарх Кирилл посетили площадку «Пасхального дара»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл посетили площадку фестиваля «Пасхальный дар» в центре города.

— Десятки благотворительных фондов проводят лекции, творческие и инклюзивные мастер-классы, концерты. Работает ярмарка, и часть выручки от продажи тоже идет на благотворительность. Москвичи с удовольствием покупают сувениры, помогают людям в трудных жизненных ситуациях, — сказал глава города.

После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19, фестиваль проходит в седьмой раз. Главными идеями фестиваля по традиции являются забота и доброта, поэтому каждый желающий может помочь столичным НКО, а также исполнить желание тех, кто нуждается в поддержке.

«Пасхальный дар» закончится 28 апреля, а 30 апреля уже стартует фестиваль «Московская весна», который будет посвящен Дню Победы. В Москве подготовят мероприятия, связанные с историей страны, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Собянин рассказал, что 23 апреля на столичных улицах состоялось открытие седьмого благотворительного фестиваля «Пасхальный дар». Он также добавил, что возвращение подобного мероприятия на улицы города сможет привлечь больше туристов и дать новый импульс к развитию туристической отрасли столицы.

Патриарх Кирилл Сергей Собянин Центральный административный округ (ЦАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Все мнения
О проекте