Сергей Собянин и патриарх Кирилл посетили площадку «Пасхального дара»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл посетили площадку фестиваля «Пасхальный дар» в центре города.

— Десятки благотворительных фондов проводят лекции, творческие и инклюзивные мастер-классы, концерты. Работает ярмарка, и часть выручки от продажи тоже идет на благотворительность. Москвичи с удовольствием покупают сувениры, помогают людям в трудных жизненных ситуациях, — сказал глава города.

После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19, фестиваль проходит в седьмой раз. Главными идеями фестиваля по традиции являются забота и доброта, поэтому каждый желающий может помочь столичным НКО, а также исполнить желание тех, кто нуждается в поддержке.

«Пасхальный дар» закончится 28 апреля, а 30 апреля уже стартует фестиваль «Московская весна», который будет посвящен Дню Победы. В Москве подготовят мероприятия, связанные с историей страны, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Собянин рассказал, что 23 апреля на столичных улицах состоялось открытие седьмого благотворительного фестиваля «Пасхальный дар». Он также добавил, что возвращение подобного мероприятия на улицы города сможет привлечь больше туристов и дать новый импульс к развитию туристической отрасли столицы.