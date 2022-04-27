МЧС проверяет информацию о возгорании в аэропорту Внуково

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Произошло возгорание заправочного комплекса в аэропорту Внуково. МЧС проверяет данную информацию. Об этом в среду, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Спустя пару минут в пресс-службе МЧС по Москве опровергли данную информацию, заявив, что возгорания не было.

— На объекте сработала пожарная сигнализация. В настоящее время на месте работают специалисты, — заключили в пресс-службе ведомства.

До этого сообщалось, что произошел пожар на складе боеприпасов в Белгородской области.

Также 27 апреля в одном из микрорайонов Воронежа произошли два взрыва. В соцсетях жители микрорайона Шилово пишут, что около 04:40 по московскому времени в небе два раза, по предварительным данным, сработала система ПВО и, вероятно, в воздух дважды поднимались самолеты.