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Эксперт пояснила, почему в Москве выгоднее ездить на электромобиле

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт пояснила, почему в Москве выгоднее ездить на электромобиле
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В столице ездить на электрокаре выгоднее, чем на авто с двигателем внутреннего сгорания, так как каждый пользователь электромобиля может подзарядить свою машину от городской электрозарядной станции бесплатно. Об этом рассказала руководитель проекта «Энергия Москвы» Александра Шумская.

Чтобы зарядить электромобиль, необходимо установить приложение «Московский транспорт», выбрать удобную станцию на карте и построить до нее маршрут. В приложении предусмотрена функция бронирования необходимого разъема на ЭЗС.

Кроме того, в городе предусмотрена бесплатная стоянка для электромобилей. Владельцы электрокаров также не платят транспортный налог.

Шумская отметила, что сегодня многие компании занимаются созданием электромобилей. На рынке представлены электромобили Hyundai, BMW, Volkswagen, Tesla и многие другие модели. Вскоре на дорогах России могут появиться электромобили российского производства.

По мнению эксперта, за электротранспортом – будущее, так как это окажет благоприятное влияние на экологию, передает РИАМО.

В марте стало известно, что зарядные станции для электромобилей появятся на платных парковках Московской области. В настоящее время на территории региона установлено 247 зарядных станций для подобного транспорта.

Транспорт Экология Электромобили
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