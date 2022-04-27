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Силуанов оценил дефицит бюджета на 2022 год в 1,6 триллиона рублей

Евгений Белоусов

Экономика
Силуанов оценил дефицит бюджета на 2022 год в 1,6 триллиона рублей
Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский бюджет в текущем году будет исполнен с дефицитом, его минимальный размер Минфин оценивает в 1,6 триллиона рублей. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в среду, 27 апреля.

— Итоговый размер дефицита бюджета будет зависеть от мер антикризисного реагирования правительства и от того, какие еще меры поддержки потребуются экономике. Я надеюсь, основные из них уже приняты, — подчеркнул он.

По словам Силуанова, министерство готовит новые бюджетные правила, которые ограничат расходование средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы не допустить его полного исчерпания. Так, по данным Минфина, на начало марта в ФНБ хранилось 12,935 триллиона рублей, передает РИА Новости.

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что планы противников России удушить страну санкциями провалились — российская экономика сумела выстоять перед ними. Он отметил, что оппоненты давно вели экономическую войну против России и вводили все больше санкций, однако это не сработало и Россия не посыпалась под ударом санкций. Поэтому сейчас нужно не только обеспечивать стабильность экономики, но и укреплять индустриальный суверенитет РФ.

До этого глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в России уровень инфляции по итогам года может составить от 17 до 20 процентов. При этом новые прогнозы по инфляции от Центрального Банка РФ и Министерства экономического развития России, согласно ожиданиям, представят в апреле текущего года.

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