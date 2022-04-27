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Наталья Сергунина рассказала о событиях заключительного дня фестиваля «Пасхальный дар»

Лейла Алиева

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Наталья Сергунина рассказала о событиях заключительного дня фестиваля «Пасхальный дар»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Перерва, 52 Карта всех событий

Фестиваль «Пасхальный дар» завершается в столице 28 апреля. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 27 апреля.

— Участие благотворительных фондов в фестивале «Пасхальный дар» стало доброй традицией. Волонтеры уделяют особое внимание просветительской части своего дела: рассказывают, чем занимаются их организации, как и кому можно помочь, — сказала представитель мэрии.

Наталья Сергунина рассказала о событиях заключительного дня фестиваля «Пасхальный дар» Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

В заключительный день жители столицы смогут принять участие в интересных и полезных мероприятиях. Так, благотворительный фонд «Люблю жизнь» на фестивальной площадке в Марьине (улица Перерва, владение 52) проведет мастер-классы по росписи гипсовых фигурок в виде пасхальных яиц.

Фонд «Движение — это жизнь» приглашает всех на площадь Славы, чтобы научиться делать праздничные пасхальные крашенки и лукошки из ниток и шаров. А в Отрадном (сквер на улице Хачатуряна) пройдут мастер-классы от фонда «Подари солнечный свет» по изготовлению пасхальных украшений. Посетителей занятий будут ждать на площадках с 15 до 19 часов.

До этого стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл посетили площадку «Пасхального дара». После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19, фестиваль проходит в седьмой раз. Главными идеями фестиваля по традиции являются забота и доброта, поэтому каждый желающий может помочь столичным НКО, а также исполнить желание тех, кто нуждается в поддержке.

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