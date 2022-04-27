Экскурсии о дорогах и фонтанах пройдут в музее городского хозяйства на ВДНХ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Тематические экскурсии, посвященные дорогам и фонтанам, запустят в музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Экскурсоводы расскажут, как устроены эти гидротехнические сооружения, какие из них обслуживает ГБУ «Гормост», и поделятся интересными фактами о «жемчужинах» ВДНХ: «Дружбе народов», «Каменном цветке», «Золотом колосе» и 14 фонтанах Центральной аллеи, — говорится в сообщении.

Так, 29 апреля в 11:00 и 15:00 пройдут первые экскурсии, посвященные фонтанам. Москвичи узнают, какой фонтан был первым среди светомузыкальных конструкций не только в СССР, но и во всем мире.

Кроме того, 30 апреля и 1 мая в 12:00 пройдет экскурсия на тему дорог, в рамках чего гости узнают об их устройстве и познакомятся с современными технологиями укладки и ремонта дорожного покрытия, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

26 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в Москве проходят Дни исторического и культурного наследия. Старинные усадьбы, особняки, музеи и другие площадки по традиции откроют свои двери для жителей города. Собянин добавил, что для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья подготовили отдельные программы.