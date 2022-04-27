Собянин заявил о стабилизации экономики в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Цены на многие виды товаров в магазинах уже начали падать, что говорит о стабилизации экономики. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На сегодняшний день ни по одной группе товаров нет дефицита: ни по промышленным товарам первой необходимости, ни по продовольствию первой необходимости, ни по лекарствам. Более того — есть товарные запасы, которые позволяют нам чувствовать себя уверенно, — отметил глава города.

19 апреля Собянин сообщил о том, что программы импортозамещения в регионах России будут скорректированы. Он добавил, что в каждом регионе созданы комиссии по устойчивому развитию экономики, а также обеспечено взаимодействие предприятий, общественных организаций и бизнеса с министерствами и ведомствами правительства России.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал поддержку граждан РФ в условиях санкций. По его словам, государство смогло остановить панику в магазинах, а повышенный спрос на товары начал постепенно сходить на нет. Однако рост цен в стране продолжается, и поэтому сейчас важно обеспечить российскому населению поддержку.

До этого премьер-министр России заявил, что, несмотря на тщательно спланированные санкции, российская экономика осталась цела.