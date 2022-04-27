Собянин сообщил о спокойной ситуации с COVID-19 в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице спокойная, уровень заболеваемости находится на самом низком уровне. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Каждая эпидемия имеет свою цикличность, и как только волна уходит, надо возвращаться к нормальной жизни. Большинство волн мы пережили, сегодня заболеваемость находится на самом низком уровне за весь период пандемии — раз в 70 ниже пиковых значений, — рассказал глава города в эфире телеканала «ТВЦ».

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Также он добавил, что «надо спокойно жить, работать». При этом, заверил мэр, Москва готова к эпидемиологическим осложнениям, если таковые будут. Кроме того, Собянин отметил, что система здравоохранения Москвы работает в плановом режиме.

15 апреля заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице до минимума снизились показатели, связанные с госпитализацией жителей с коронавирусной инфекцией. Помимо этого, заммэра сообщила, что в павильонах «Здоровая Москва» сделают упор на диспансеризацию переболевших COVID-19.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что уровень COVID-19 идет на спад, что позволяет расширить направления, доступные российским авиакомпаниям. Кроме того, он заявил, что будет возобновлено авиасообщение с 52 странами, включая Индию, Аргентину, ЮАР, Китай и другие «дружественные государства».