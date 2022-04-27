Собянин: В парках города откроется 44 центра «Здоровая Москва»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столичных парках в мае откроется 44 центра «Здоровая Москва». Об этом в среду, 27 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы в мае уже развернем все 44 центра «Здоровая Москва» в московских парках, — отметил глава города в эфире телеканала «ТВЦ».

По его словам, в центрах можно будет пройти все обследования и в случае необходимости получить направления на более сложные инструментальные методы обследования.

18 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с мая в столичных парках заработают павильоны «Здоровая Москва», где можно будет проверить состояние здоровья. Заммэра добавила, что в павильонах также будут подготовлены опросы, посвященные негативным ощущениям, которые горожане испытывают после болезни.

Помимо этого, стало известно, что столичным врачам общей практики предстоит пройти программу повышения квалификации. Она касается сфер неврологии, кардиологии, офтальмологии и ЛОР-патологии. Медики получат как теоретические знания, так и практические навыки, которые позволят москвичам почувствовать улучшение качества медпомощи.