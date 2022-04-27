СМИ: Минфин Франции арестовал виллы Дерипаски и Шамалова

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Власти Франции в рамках исполнения антироссийских санкций арестовали три особняка, якобы принадлежащие российским предпринимателям. Об этом сообщает местное издание Nice Matin в среду, 27 апреля.

В список конфискованной недвижимости входит вилла «Геркулес» в районе курорта Сен-Тропе на Лазурном берегу. Как утверждает издание, этот особняк с 2005 года принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске.

При этом вилла в окрестностях Биаррица якобы принадлежит акционеру «Сибура» Кириллу Шамалову. Также была конфискована вилла «Трианон» на Ривьере. Издание утверждает, что она якобы принадлежит председателю совета директоров «Русской платины» Мусе Бажаеву, передает РИА Новости.

В марте власти Германии конфисковали яхту российского крупного предпринимателя Алишера Усманова стоимостью около 600 миллионов долларов. Уточняется, что 156-метровую яхту Dilbar конфисковали в Гамбурге на севере ФРГ.

Усманов купил эту яхту в 2016 году за 600 миллионов долларов у немецкого судостроителя Lürssen, который строил ее для него на заказ около пяти лет. Компания называет ее одной из самых сложных яхт, когда-либо построенных, как с точки зрения размеров, так и технологий. Это самая большая в мире моторная яхта по валовому тоннажу, на Dilbar самый большой бассейн, когда-либо установленный на яхте, а также две вертолетные площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал.