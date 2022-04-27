Собянин назначил Захарову на должность главы управы района Коньково

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Регину Захарову на должность главы управы района Коньково. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 27 апреля.

— Назначить Захарову Регину Михайловну на должность главы управы района Коньково города Москвы, — сказано в документе на официальном сайте мэра Москвы.

Служебный контракт с ней заключили на срок в один год, но не превышающий периода полномочий мэра Москвы. Также в распоряжении указано, что Захарова освобождена от должности главы управы столичного района Северное Бутово.

27 апреля Сергей Собянин назначил Павла Смелова замруководителя Департамента экономической политики и развития Москвы. Служебный контракт с ним заключили на трехлетний период, но не превышающий срока полномочий мэра Москвы.

До этого мэр назначил на должность заместителя начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Максима Куракина. Контракт с Куракиным заключен на один год, однако его действие не может превышать срок полномочий мэра Москвы.