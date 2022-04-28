Роструд напомнил россиянам о двух коротких рабочих неделях в мае

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Первые две рабочие недели в мае в связи с празднованием Дня весны и труда 1 мая и Дня Победы 9 мая будут короткими. Россияне будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

Отмечается, что выходной с субботы, 1 января 2022 года, перенесен на вторник, 3 мая, а выходной с воскресенья, 2 января 2022 года, — на вторник, 10 мая.

Роструд напомнил, что из-за нерабочих праздничных дней не может снизиться зарплата у работников, которые получают оклад.

— А работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, — сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Следующие длинные выходные ожидаются с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России.

Юрист Дмитрий Кофанов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, кому не положена компенсация за работу в майские праздники. Он напомнил, что в майские праздничные дни сотрудникам, которых привлекают к трудовой деятельности, работодатель должен выплатить двойную сумму.