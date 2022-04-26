Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Юрист рассказал, кому не положена компенсация за работу в майские праздники

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Как должна оплачиваться работа в праздничные дни
Фото: Pexels

В майские праздничные дни сотрудникам, которых привлекают к трудовой деятельности, работодатель должен выплатить двойную сумму, согласно российскому законодательству. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

По его словам, в будущем месяце в России будет два праздничных дня — это 1 и 9 мая:

— Остальные дни являются выходными, а не праздничными. При привлечении к работе именно в праздничные дни гражданам положена двойная оплата. Это регулируется статьей 153 Трудового кодекса РФ. Кроме того, привлечение в такие дни сотрудников к работе осуществляется исключительно с их согласия.

Кофанов предупредил, что из этого правила есть исключения. Двойная оплата не распространяется на лиц с творческими профессиями и сотрудников средств массовой информации:

— Порядок оплаты работы данных категорий граждан определяется локальными актами организации, в которой они трудятся. В этот список входят также кинотеатры, театры и организации, которые обслуживают культурные потребности масс и продолжают функционировать в нерабочие дни.

Для обычных граждан, которые работают по схеме 5/2, предстоящие праздники — это официальные выходные дни. По словам эксперта, привлечение к работе в период с 30 апреля по 3 мая, когда идут официальные выходные, расценивается как привлечение к трудовой деятельности в праздничные дни, что подразумевает двойную оплату.

— Но есть организации, в которых непятидневная рабочая неделя. И если их рабочий день попадает на 1 или 3 мая, то работают они в обычном режиме, — предупредил юрист.

Эксперт добавил, что граждане, которые планируют взять отпуск в начале мая, могут проиграть в плане денежных выплат:

— Наши граждане очень любят брать отпуск именно в начале мая. Но с точки зрения выгоды куда правильнее выбирать месяц, когда нет праздников, потому что выплат будет больше. Кроме того, если человек идет в отпуск с 1 по 14 мая, он фактически отдыхает 12 дней, а не 14, потому что 1 и 9 мая и так выходные.

Эти дни, по словам Дмитрия Кофанова, не войдут в расчет, а за остальные, «непраздничные», человек получит свои законные деньги.

Праздники Деньги май
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте