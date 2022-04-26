Как должна оплачиваться работа в праздничные дни

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В майские праздничные дни сотрудникам, которых привлекают к трудовой деятельности, работодатель должен выплатить двойную сумму, согласно российскому законодательству. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

По его словам, в будущем месяце в России будет два праздничных дня — это 1 и 9 мая:

— Остальные дни являются выходными, а не праздничными. При привлечении к работе именно в праздничные дни гражданам положена двойная оплата. Это регулируется статьей 153 Трудового кодекса РФ. Кроме того, привлечение в такие дни сотрудников к работе осуществляется исключительно с их согласия.

Кофанов предупредил, что из этого правила есть исключения. Двойная оплата не распространяется на лиц с творческими профессиями и сотрудников средств массовой информации:

— Порядок оплаты работы данных категорий граждан определяется локальными актами организации, в которой они трудятся. В этот список входят также кинотеатры, театры и организации, которые обслуживают культурные потребности масс и продолжают функционировать в нерабочие дни.

Для обычных граждан, которые работают по схеме 5/2, предстоящие праздники — это официальные выходные дни. По словам эксперта, привлечение к работе в период с 30 апреля по 3 мая, когда идут официальные выходные, расценивается как привлечение к трудовой деятельности в праздничные дни, что подразумевает двойную оплату.

— Но есть организации, в которых непятидневная рабочая неделя. И если их рабочий день попадает на 1 или 3 мая, то работают они в обычном режиме, — предупредил юрист.

Эксперт добавил, что граждане, которые планируют взять отпуск в начале мая, могут проиграть в плане денежных выплат:

— Наши граждане очень любят брать отпуск именно в начале мая. Но с точки зрения выгоды куда правильнее выбирать месяц, когда нет праздников, потому что выплат будет больше. Кроме того, если человек идет в отпуск с 1 по 14 мая, он фактически отдыхает 12 дней, а не 14, потому что 1 и 9 мая и так выходные.

Эти дни, по словам Дмитрия Кофанова, не войдут в расчет, а за остальные, «непраздничные», человек получит свои законные деньги.