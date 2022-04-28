Юрист Кофанов объяснил, стоит ли брать отпуск в мае

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Планирующие взять отпуск в начале мая люди могут проиграть в плане денежных выплат. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

— Наши граждане очень любят брать отпуск именно в начале мая. Но с точки зрения выгоды куда правильнее выбирать месяц, когда нет праздников, потому что выплат будет больше, — рассказал он.

Собеседник «ВМ» также отметил, что если человек идет в отпуск с 1 по 14 мая, он фактически отдыхает 12 дней, а не 14, потому что 1 и 9 мая и так выходные. Эти дни, по словам Кофанова, не войдут в расчет, а за остальные «непраздничные» человек получит свои законные деньги.

Также он рассказал, кому не положена компенсация за работу в майские праздники.

До этого стало известно, что отказаться от летнего отпуска планирует каждый пятый житель России, а вот третья часть населения станы намерена отдохнуть в этот период. При этом только 21 процент жителей выразили уверенность в том, что их планы на отпуск воплотятся. Еще 33 процента респондентов хотели бы отдохнуть летом, однако не уверены, что смогут это сделать.