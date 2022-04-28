Онколог назвал первые признаки рака желудка

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Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии, главный онколог ЮФО, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Олег Ким сообщил, что рак желудка входит в пятерку самых распространенных онкозаболеваний.

— Он на четвертом месте по заболеваемости у мужчин. Важно запомнить: чем раньше вы обнаружите опасную патологию, тем больше шансов, что врачам удастся победить болезнь. Ведь на первой стадии шансы на излечение достигают 90 процентов, а на второй — уже 60 процентов, — рассказал он.

Врач назвал симптомы, при которых нужно обратиться к специалисту. Это боль в подложечной области, снижение или отсутствие аппетита, потеря веса, тошнота и рвота как будто «кофейной гущей», дегтеобразный стул. Следует насторожиться, если появились постоянная усталость и сонливость.

— Мы должны помнить, что рак — очень коварное заболевание и на ранних стадиях почти всегда протекает бессимптомно. Поэтому крайне важно регулярно проходить профилактические обследования. При раке желудка самым эффективным методом диагностики считается выполнение эндоскопического исследования, — сообщил Ким.

По словам онколога, для того чтобы избежать этой болезни, необходимо правильно питаться. Меню должно быть разнообразным, в рационе обязательно должны быть фрукты и овощи. Нельзя есть много красного мяса, жирного и сладкого, сообщается на портале SM-News.

Также в списке нежелательных — слишком соленая или жирная пища. Стоит отказаться от сухариков, колбас, фастфуда, картофеля фри, майонеза, жареного мяса, сала и масла. Также не стоит злоупотреблять слишком острой пищей. И одно из главных требований: еда и питье должны быть теплыми, а не горячими, предупредил онколог.

Онколог и руководитель отделения опухолей головы и шеи в госпитале Университета Майами Джеффри Янг рассказал об основных симптомах рака горла и гортани на ранних стадиях. По словам специалиста, важно обратить внимание на изменение голоса, который становится сиплым. Также появляются боль в горле, кашель, неприятные ощущения при глотании.