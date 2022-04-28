Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС

Георгий Соланович

В мире
Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС
Фото: Роскосмос

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех человек завершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом говорится в сообщении NASA в среду, 27 апреля.

Crew Dragon вылетел с космодрома на мысе Канаверал в ночь со вторника на среду по времени восточного побережья США. На борту корабля находятся граждане Америки Боб Хайнс, Джессика Уоткинс и Челл Линдгрен, а также итальянский космонавт Саманта Кристофоретти.

Это четвертый регулярный экипаж NASA (Crew-4) на МКС. Космонавты пробудут на космической станции до сентября и сменят экипаж Crew-3, который вернется на Землю на следующей неделе. Церемония приветствия нового экипажа запланирована на 09:40 по московскому времени, пишут «Известия».

8 апреля компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon. Корабль доставит на МКС четырех туристов. Трансляция запуска велась на сайтах SpaceX и аэрокосмической компании Axiom Space, организовавшей коммерческую миссию Axiom-1.

10 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на продление эксплуатации МКС потребуются колоссальные суммы, иначе станция «развалится» до 2030 года. По его словам, у госкорпорации есть разрешение правительства продолжать работу на МКС до 2024 года.

Космос МКС США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Все мнения
О проекте