МЧС РФ отправило группировку для восстановления ДНР

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МЧС России направило аэромобильную группировку для помощи в восстановлении инфраструктуры Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе министерства в четверг, 28 апреля.

— Аэромобильная группировка МЧС России направлена для оказания помощи в восстановлении объектов инфраструктуры и экономики Донецкой Народной Республики. В составе группировки 100 специалистов из спасательных Центров МЧС России и 35 единиц техники. Спасатели оснащены необходимым оборудованием и снаряжением, — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС добавили, что проведение аналогичных работ запланировано и в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Отмечается, что в рамках гуманитарной миссии в ДНР МЧС РФ доставило в республику станции комплексной очистки воды, машины санобработки, а также 600 тонн гумпомощи, в том числе воду, еду, лекарства и предметы первой необходимости.

На данный момент на освобожденных территориях Донбасса идет разминирование территорий. Российские саперы уже обследовали более 90 гектаров местности, передает РИА Новости.

26 апреля подмосковные предприниматели и фермеры привезли гумпомощь в ДНР. Жителям республики раздадут крупы, консервы, каши быстрого приготовления, детские раскраски, канцелярские товары. Лекарственные препараты, инвалидные коляски, костыли будут переданы в госпиталь.