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Глава МИД Британии заявила, что НАТО должна решать глобальные проблемы

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава МИД Британии заявила, что НАТО должна решать глобальные проблемы
Фото: flickr/nato

НАТО должна стать глобальной организацией и иметь возможность решать мировые задачи и проблемы. Такое мнение выразила министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс в четверг, 28 апреля.

— Нам требуется глобальная НАТО. Говоря это, я не имею в виду, что нужно расширить членство на страны из других регионов. Я имею в виду, что у НАТО должно быть глобальное видение, готовность решать глобальные угрозы, — заявила она.

По словам главы МИД Британии, политика открытых дверей НАТО неприкосновенна. При этом государства не должны выбирать между «Евроатлантической и Индо-Тихоокеанской безопасностью», так как обе сейчас играют важную роль в мире.

Трасс также затронула тему поставок вооружения на Украину. Она считает, что сейчас самое время увеличить количество поставок необходимого оборудования Киеву и подчеркнула, что именно такое решение обеспечит мир в регионе.

Кроме того, глава МИД Британии призвала усилить санкционное давление на Россию, а также исключить страну из «Группы двадцати». Трасс в том числе выступила за создание новой архитектуры мировой безопасности, обосновав это тем, что старая система исчерпала себя и не сработала на Украине, передает ТАСС.

До этого министр иностранных дел Соединенного Королевства заявила, что если Китай не будет играть по правилам, то в отношении него будут введены санкции наподобие антироссийских.

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