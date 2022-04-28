Глава МИД Британии предупредила КНР об опасности игры не «по правилам»

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Министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс в четверг, 28 апреля, заявила, что если Китай не будет играть по правилам, то против него будут введены санкции наподобие антироссийских.

— Говоря о подъеме Китая как о неизбежности, мы сами делаем работу за Китай. На самом деле его подъем не является неизбежным. Он не продолжит расти, если не будет играть по правилам. Китай нуждается в торговле с Группой семи. Мы представляем около половины мировой экономики. И мы можем делать выбор, — подчеркнула Трасс.

Она добавила, что «выбор» уже был сделан в отношении России, которая якобы нарушила «международные правила», после чего против РФ были введены ограничительные меры, передает ТАСС.

21 апреля сообщалось, что основной задачей предстоящего в мае саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США станут попытки американской администрации усилить давление на Пекин. При этом страны АСЕАН совершенно не намерены втягиваться в противостояние с Пекином.

25 апреля доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев заявил, что Соединенные Штаты могут ввести экономические санкции в отношении Китая, однако они не только будут неэффективны, но и навредят Вашингтону.

По его словам, именно американские компании останутся без прибыли, так как большая маржа от дешевого труда китайских рабочих и уход от экологических проблем с вредным производством долгие годы дают США зарабатывать.