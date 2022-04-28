Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Театральный проезд, 5с1 Карта всех событий

6 июня Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке отметит свое 65-летие. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— В начале июня главному детскому магазину страны исполняется 65 лет. В честь этого события мы подготовили более 50 праздничных мероприятий для москвичей и гостей столицы. Пространство атриума ЦДМ превратится в большую интерактивную площадку, где в праздничные и выходные дни с 1 мая по 5 июня будут выступать ведущие творческие коллективы Москвы, — рассказал генеральный директор ЦДМ на Лубянке Александр Копанев.

Он также добавил, что гостей будет ожидать яркая шоу-программа, главными участниками которой по традиции будут дети. Все мероприятия будут проходить на бесплатной основе.

Более подробную информацию можно будет узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что с 28 апреля по 10 мая в столице пройдут 10 бесплатных познавательных экскурсий, которые проведут гиды Московского дома национальностей. Каждая из прогулок будет длиться порядка двух часов.

В среду, 27 апреля, объединение многодетных семей Москвы отметило свое восьмилетие.

Уточняется, что на данном этапе организация включает в себя почти 49 тысяч семей, а это более 250 тысяч человек.