План по капремонту домов в Подмосковье на 2022 год выполнили на 22,7 процента

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В Московской области с начала 2022 года специалисты завершили капитальный ремонт порядка 850 многоквартирных жилых домов, что составляет 22,7 процента от общего числа домов, где намерены провести ремонтные работы в текущем году. Об этом рассказали в пресс-службе фонда капитального ремонта Московской области.

Все работы ведутся в соответствии с установленным графиком. Всего в 2022 году намерены отремонтировать 3744 дома. В частности, ремонт кровли пройдет в 937 зданиях, обновят фасады 726 домов, заменят инженерные системы в 1639 домах. Также будет проведена замена лифтового оборудования.

По итогам прошлого года на территории Московской области капитально отремонтировали 2,5 тысячи многоквартирных домов. Специалисты заменили около 1,2 тысячи лифтов, отремонтировали 320 фасадов. В 575 домах обновили системы газового оборудования, передает РИАМО.

В подъездах многоквартирных домов установлены камеры, с помощью которых можно наблюдать за ходом ремонтных работ.

До конца 2022 года специалисты столичного Комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов.