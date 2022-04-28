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Минфин: Российские банки начнут выдавать льготную ипотеку под 9% с 1 мая

Александр Афонин

Общество
Минфин: Российские банки начнут выдавать льготную ипотеку под 9% с 1 мая
Фото: mos.ru / Е. Самарина

Российские банки начнут выдавать льготную ипотеку на новостройки под 9 процентов с 1 мая. Об этом сообщило Министерство финансов России в четверг, 28 апреля.

— ДОМ.РФ как оператор государственной программы льготной ипотеки уже распределил лимиты (денежные средства) в размере 2,5 триллиона рублей между банками, поэтому с 1 мая они могут выдавать ипотеку под 9 процентов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство уже внесло в правительство проект по снижению ставки.

Минфин оценил затраты бюджета в 2022–2023 годах. Планируется, что на программу льготной ипотеки будет потрачен 461 миллиард рублей, передают «Известия».

25 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9 процентов годовых. По его словам, это решение позволит сделать покупку жилья более доступной. Российский лидер отметил, что ситуация в стране на данный момент достаточно позитивна и это дает возможность сделать шаг по снижению процентной ставки.

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