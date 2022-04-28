Маск пригрозил следующей купить Coca-Cola, «чтобы вернуть в нее кокаин»

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Американский бизнесмен Илон Маск пообещал купить компанию Coca-Cola вслед за Twitter, «чтобы вернуть в напиток кокаин». Об этом предприниматель написал на своей странице в Twitter.

— Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть в нее кокаин, — написал Маск.

25 апреля стало известно, что основатель компаний SpaceX и Tesla, американский бизнесмен Илон Маск покупает социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. По словам Маска, он заботится о будущем цивилизации и собирается сделать так, чтобы люди могли свободно говорить в рамках закона. Он особенно подчеркнул, что стремится придерживаться политики полной свободы слова.

Позже стало известно, что в случае срыва сделки по приобретению компании Twitter Маск должен будет выплатить комиссию в размере одного миллиарда долларов. Уточняется, что аналогичная компенсация будет выплачена Маску, если сделка сорвется по вине представителей Twitter. Так, например, сделка может быть расторгнута, если не будет закрыта до 24 октября 2022 года. При этом срок может быть продлен на шесть месяцев для получения антимонопольного разрешения.