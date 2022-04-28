Сотрудники учреждений культуры Подмосковья рассказали о программе на майские праздники

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Подмосковные учреждения культуры предлагают идеи, как провести майские праздники вместе с «Пушкинской картой», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Так, в кинотеатрах пройдут показы новинок российского кинематографа. В государственных театрах представят почти семьдесят спектаклей. В музеях области запланировано более пятидесяти мероприятий. Концертные программы также пройдут в культурно-досуговых учреждениях.

Отмечается, что на сегодняшний день в Подмосковье оформлено более 230 тысяч «Пушкинских карт», что является одним из лучших показателей в стране. Карта дает возможность расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, причем денежные средства перечисляет государство. Подобная карта действует на всей территории России.

Интерактивный Музей городского хозяйства Москвы открылся на ВДНХ. Там представлено 19 тематических экспозиций. Они покажут, как устроен огромный и сложный механизм — городское хозяйство столицы. Отмечается, что экспонаты можно трогать и управлять ими.