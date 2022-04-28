ВККС одобрила арест бывшей судьи столичного Арбитража Елены Кондрат

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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила арест бывшей судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат в связи с делом о посредничестве во взятках. Об этом стало известно в четверг, 28 апреля.

Ранее Верховный суд России признал законным решение об аресте Кондрат, и оно могло быть исполнено после одобрения ВККС.

По данным Telegram-канала «112», коллегия вынесла соответсвующее решение.

Напомним, в ноябре 2021 года возбудили уголовное дело в отношении судьи Елены Кондрат, подозреваемой в посредничестве во взяточничестве. В сентябре 2020 года она предложила своей коллеге по арбитражному суду получить взятку в размере 50 тысяч долларов в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц.

В ходе заседания следователь отметил, что Кондрат пыталась сменить фамилию на Хондрат, чтобы избежать уголовной ответственности. Однако женщина назвала эти утверждения ложными.