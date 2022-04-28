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Песков: Накачивание вооружениями Украины и других стран угрожает безопасности континента

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Песков: Накачивание вооружениями Украины и других стран угрожает безопасности континента
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накачивание Украины и других стран западными вооружениями угрожает безопасности континента. Об этом он сообщил в четверг, 28 апреля, в беседе с журналистами.

— Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжелыми вооружениями, Украины и других стран — это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность, — сказал он, комментируя заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс о поставках вооружений другим странам, кроме Украины.

Вопрос об оценке высказывания Трасс представитель Кремля переадресовал коллеге из МИД России Марии Захаровой, передает ТАСС.

До этого стало известно, что министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс призвала продолжить поставки вооружения на Украину. По ее словам, сейчас идеальное время для увеличения количества поставок необходимого Киеву оборудования. Министр подчеркнула, что именно такое решение обеспечит мир на территории региона.

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